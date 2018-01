Povprečno astronavti v vesolju zrastejo od dva do pet centimetrov, razlog za to pa je odsotnost gravitacije, zaradi česar se razpotegnejo vretenca. Ob vrnitvi na Zemljo se njihova višina vrne v običajno, poroča na spletni strani britanski BBC.

»Dobro jutro vsi. Za danes imel veliko objavo. Po prihodu v vesolje smo izmerili telesno višino in oh, oh, oh, dejansko sem zrasel za devet centimetrov. Rastem kot rastlina v samo treh tednih. Tega ni bilo vse od srednje šole. Rahlo sem zaskrbljen, ali bom ustrezal za sojuzov sedež, ko se vrnem,« je v tvitu zapisal Norishige Kanai.

Na sojuzu, ki astronavte pelje do ISS in nazaj na Zemlju, je za sedeže omejena telesna višina. Če člani posadke postanejo preveliki, lahko to postane težava. Libby Jackson iz britanske vesoljske agencije je za BBC dejal, da je devet centimetrov veliko, a je mogoče, saj je vsako človeško telo drugačno. Kanai je tokrat prvič v vesolju. Pred tem je bil zdravnik potapljač v japonskih oboroženih silah.