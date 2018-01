Neprofitna organizacija Aerospace Corporation ocenjuje, da se bo vesoljska postaja Tiangong-1, ki so jo v vesolje poslali leta 2011, vrnila na Zemljo enkrat marca. Postaja je bila zasnovana z dvoletno življenjsko dobo, vendar so oblasti njeno delovanje podaljšale še za dve leti in pol, da bi izvedle več eksperimentov.

Že septembra lani je kitajski urad za vesoljsko inženirstvo napovedal, da bo Tiangong-1 znova vstopil v ozračje okoli druge polovice leta 2017. V agenciji so dejali, da bo večji del laboratorija zgorel, točne lokacije, kam bodo padli njegovi ostanki, pa ne morejo določiti. V organizaciji Aerospace Corporation ocenjujejo, da bo postaja verjetno ponovno vstopila na Zemljo nekje med zemljepisno širino 43 na severu in 43 na jugu. Območje večinoma pokriva ocean, vključuje pa tudi del ZDA, Brazilije in Kitajske.