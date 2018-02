Smrt 43-letne legendarne igralke Natalie Wood že skoraj štiri desetletja buri duhove v Hollywoodu. Njeni zadnji trenutki so se odvili skoraj kot v kakšnem trilerju – konec tedna ob zahvalnem dnevu leta 1981 je preživela na ladji s soprogom Richardom Wagnerjem, igralcem Christopherjem Walkenom in kapitanom, poroča AP. Po noči popivanja so njeno truplo našli plavati v morju južno od kalifornijskega otoka Catalina. Preiskovalci so sprva odločili, da je šlo za nesrečo, nato pa pred sedmimi leti primer znova odprli, da bi ugotovili, ali je imel prste pri njeni smrti nekdanji soprog, saj je kapitan tisto noč slišal, kako se par prepirata. Leto kasneje, 2012, je mrliški oglednik kot vzrok smrti zapisal »utopitev in drugi nedoločeni dejavniki«.

Wagner zavrača pogovore s preiskovalci Po navedbah predstavnice šerifovega urada Nicole Nishida so navedbe (novih) prič vrgle novo luč na dogajanje tistega večera. Po navedbah AP je ena od prič iz sobe zakoncev slišala kričanje, pa tudi zvok lomljenja. Več prič je malo zatem slišalo prepir moškega in ženske na zadnjem delu ladje. Šlo naj bi za Woodovo in njenega soproga. Te izjave so drugačne kot izvirne iz leta 1981, zato bodo pod drobnogled dodatno vzeli danes 87 let starega Wagnerja. »Imamo dovolj dokazov za aretacijo? Ne,« je bila jasna Nishida. Od leta 2011, ko so primer znova odprli, so se preiskovalci skušali že več kot desetkrat pogovoriti z Wagnerjem, a je ta pogovor vsakih zavrnil, poroča AP. Doslej je venomer zanikal kakršnokoli vpletenost v smrt soproge, proti njemu pa tudi še ni bila vložena nobena obtožnica. K skrivnostnosti tragedije so pripomogle tudi različne navedbe o tem, kaj se je dogajalo na jahti. Znano je, da je trojica tisto noč veliko pila. Wagner je leta 2008 v spominih zapisal, da se je tisto noč skregal z Walkenom. Ta je šel spat, malo za njim naj bi se v posteljo odpravil tudi sam. Takrat je opazil, da v njej ni soproge.