Manson je večino svojega življenja preživel po zaporih, sredi 60. let prejšnjega stoletja pa je postal znan po svoji »družini« zvestih pripadnikov. Skupno je bil obsojen za devet umorov, v javnosti pa jih je najbolj odmevalo sedem izjemno brutalnih iz avgusta leta 1969, v katerih je umrla tudi igralka Sharon Tate, poročena z režiserjem Romanom Polanskim. Tatova je bila v času smrti osem mesecev in pol noseča.

Manson in njegovi privrženci so spodbudili nastanek ogromno pesmi, filmov, opero, v času vzpona interneta se je rodilo ogromno število njim posvečenih strani, oboževalci so kupovali majice z njegovo podobo, Marilyn Manson pa si je pri njem izposodil polovico imena. Spisani je bilo tudi veliko knjig na to temo – med najbolj poznanimi je Helter Skelter iz leta 1974, ki jo je s Curtom Gentryjem napisal Vincent Bugliosi, vodilni tožilec v umorih Tate-LaBianca.