Slovenska hokejska reprezentanca pred odhodom na 23. zimske olimpijske igre v Pjongčang v Južni Koreji sploh ne bo imela skupnih priprav v Sloveniji. V torek se bo zbrala na letališču Brnik in odletela v Seul, kjer bo v četrtek, 8. februarja, odigrala prijateljsko tekmo z Južno Korejo. Naslednji dan jo čaka 300 kilometrov dolga pot v Pjongčang, nastanitev v olimpijski vasi ob morju in zvečer udeležba na odprtju iger na stadionu, ki je ob tekmovališčih v hribih, do katerih je slaba ura vožnje.

Nekdanji selektor Nik Zupančič bo v Pjongčangu pomočnik Karija Savolainena, v enaki vlogi je bil v Sočiju ob Matjažu Kopitarju. »Zbor na letališču ni nič posebnega. Dobra stvar je, da so vsi v tekmovalnem ritmu, kar je povsem drugače kot pred svetovnimi prvenstvi, ko so nekateri več tednov brez tekem,« je pojasnil vedno umirjeni Nik Zupančič, ki je skoraj dnevno v stiku z reprezentanti.

Zelo je vesel, da se je Jan Muršak po težavah v Rusiji dobro znašel v elitni švedski ligi. »Sploh nisem presenečen. Slog igranja mu je pisan na kožo. Z veliko mero kreativnosti in odličnim drsanjem je idealen za švedsko ligo,« je prvega zvezdnika pohvalil Zupančič. Ker je liga KHL prekinila tekmovanje zaradi priprav ruske vrste na olimpijski turnir, bodo Jeglič, Sabolič in Tičar za največji dogodek zime dobro spočiti.

Slovaki so spremenili strategijo

Peterke še niso sestavljene. Za njihovo oblikovanje bodo izkoristili edino prijateljsko tekmo z Južno Korejo. Slovensko strokovno vodstvo pedantno preučuje igralske zasedbe ZDA, Rusije in Slovaške, ki bodo tekmeci v predtekmovanju. »Večino igralcev poznamo, ampak pomembneje je razumevanje, zakaj so sestavili takšne zasedbe. Američani in Rusi imajo bogato igralsko bazo. Slovaki so v preteklosti stavili na izkušene, zdaj so spremenili strategijo, zato imajo novo zasedbo, ki je mešanica izkušenj in po imenih neznanih igralcev. Prepričan sem, da so izbrani kakovostni hokejisti, ki se bodo skušali dokazati na velikem odru. V vodstvu reprezentance so nekdanji asi, ki so orali ledino uspehov, ko je Slovaška postala samostojna. Tedaj so bili neznani, a so bili senzacija na svetovnih prvenstvih in olimpijskih igrah,« je izpostavil Zupančič.

V slovenski reprezentanci bo od asov iz lige NHL manjkal Anže Kopitar. »Če ni Anžeta, nam je vedno težko. Je karakterna osebnost in vrhunski hokejist, ki veliko prinese slovenski vrsti,« je prepričan Zupančič. V primerjavi s Sočijem, ko je bila Slovenija prvič na olimpijskem turnirju, so tokrat manj vzhičeni in je manj nepotrebnega vznemirjenja. »Na olimpijskem turnirju ne bomo pod pritiskom izpada ali osvojitve določenega mesta, zato bomo lahko uživali v vsaki tekmi,« je poudaril Zupančič.

Preden je selektor Kari Savolainen objavil seznam 25 potnikov za olimpijske igre, se je pogovoril z vsemi igralci. »Savolainen je bil moj prvi selektor v članski reprezentanci. Je tipičen Finec, torej hladen in tih. A ko nekaj pove, to naredi na način, da stvar pride tja, kamor mora, in si vse skupaj dobro zapomniš,« je o selektorju povedal Mitja Robar, igralec celovškega KAC v ligi EBEL, kjer klubu ne gre po načrtih.