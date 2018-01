Danes so prvič po prekinitvi februarja 2016 znova oživele telefonske zveze v Panmundžomu, kraju na demilitariziranem območju med Korejama, kjer so predstavniki mednarodnih sil, Severne Koreje in Kitajske pred skoraj 65 leti podpisali premirje na Korejskem polotoku. Linije so predlani utihnile zaradi spornega raketnega in jedrskega programa Pjongjanga ter posledičnega južnokorejskega zaprtja skupne industrijske cone Kaesong, povod za obnovljene pogovore držav, ki sta formalno še vedno v vojni, pa so bližnje olimpijske igre v Pjongčangu.

Željo, da bi veliki športni dogodek le 80 kilometrov od najbolj neprepustno zastražene meje na svetu uspešno potekal, je severnokorejski vodja Kim Jong Un izrazil v novoletni poslanici skupaj z željo, da bi na njem sodelovali tudi športniki njegove države. Južnokorejski predsednik Moon Jae In, ki po lanski izvolitvi ubira bolj pomirljive tone do travmatične sosede kot njegova konservativna predhodnica Park Geun Hye, je priložnost za dialog nemudoma ocenil za dobrodošlo novost v odnosih s Pjongjangom, vendar odločno dodal, da nobena pogajanja ne bodo šla mimo vprašanja spornega severnokorejskega raketno-jedrskega programa.

Seul je po prvem telefonskem pogovoru vladnih predstavnikov obeh držav navedel le, da so preverili znova odprto linijo ter da je pogovor trajal dvajset minut, ne da bi namignili kar koli o njegovi vsebini. Pred tem je severnokorejska tiskovna agencija KCNA citirala izjavo Ri Son Gwona, predsedujočega državnemu odboru za mirno združitev domovine, da si bodo s Seulom prizadevali za »odkrito in pošteno komunikacijo«, ki naj bi predstavljala »iskren namen našega najvišjega vodstva«. Dodal je, da je namen obnovitve telefonske povezave začeti formalne pogovore o udeležbi severnokorejskih športnikov na olimpijskih igrah.

ZDA ostajajo skeptične, Južna Koreja ne Kitajsko zunanje ministrstvo je prek tiskovnega predstavnika Geng Shuanga ocenilo, da bi morali obe Koreji olimpijske igre prepoznati kot priložnost za izboljšanje stikov in konkretna prizadevanja za zmanjšanje napetosti na polotoku, glavni igralec v discipliniranju za mednarodno skupnost hudo problematičnega režima v Pjongjangu, Washington, pa je ostal skeptičen. Ameriški predsednik Donald Trump je med drugim v odgovor na Kimov jedrski gumb tvitnil, da ima sam še močnejšega in predvsem delujočega. State Department je ob napovedi obnovitve medkorejskega dialoga sporočil, da je odločitev o tem na strani Seula, a ne bodo jemali resno nobenih pogovorov, ki ne bi vsebovali severnokorejskega jedrskega razoroževanja. Medtem so se začela ugibanja, kaj lahko pogajanja prinesejo glede samih olimpijskih iger. Vodja organizacijskega odbora OI Lee Hee Beom je povedal, da se že dolgo pripravljajo na sodelovanje severnih sosedov ter tudi za primer, da bi od tam poleg športnikov prišli še navijači in strokovni sodelavci. Choi Moon Soon, guverner province Gangvon, kjer bodo potekale igre, pa je povedal, da kot ustrezno rešitev za namestitev vidijo ladjo za križarjenje, ki so jo za severnokorejske športnike uporabili že ob njihovem sodelovanju na azijskih igrah v Busanu. Ponudbo so že predstavili severnokorejskemu uradniku, ki naj bi jo prenesel Kim Jong Unu.