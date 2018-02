Za pusta bom piščanček ali hrenovka

Na Ptuju so strahovito ponosni na svoj karneval. Na kurente še bolj, celo tako, da so zaščiteni in zdaj lahko skačejo le v pustnem času po Dravskem polju, nič več pa ob skakalnih praznikih v Planici. Toda poleg kurentov na karnevalu nastopajo tudi druge nezaščitene šeme. Recimo piščančki in hot dogi največje ptujske tovarne. Perutnina Ptuj 50 udeležencev pustne povorke izbira na facebooku, mami pa jih z nagradami – zelenim nahrbtnikom, ki ga udeleženci dobijo po koncu karnevala, ko oddajo kostum. Ker je zanimanje očitno veliko, je vse skupaj organizirano kot nagradna igra. Posebno poudarjajo, da imajo tudi kostume za otroke, ki pa lahko nastopijo le skupaj s starši. Kaj je lepšega, kot če se po ptujskih ulicah v maškarah sprehodita mama kokoš in otrok klobasa. Noben kurent jima ne more konkurirati. Čeprav je v resnici tako, da bodo v skupini pustnih piščancev nastopali rejci kokoši in piščančkov, navadni konzumenti piščančjega mesa pa bodo hrenovke.