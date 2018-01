Kupite srečko, a brez pištole

Nekatere stvari se nam zdijo samoumevne, druge pa nas navdihnejo z enim samim vprašanjem: »Zakaj?« Ene takih so oznake na trgovinskih vratih in pri tem ne mislimo napisov o odpiralnem času in tem, s katerimi karticami lahko plačate, temveč o tem, kaj v trgovini smete in česa ne. Denimo na nekaterih trgovinah so nalepke o prepovedi vstopa z rolerji. Jasno. Pa spet o tem, da v trgovino ne smete s sladoledom. Jasno, toda ali to pomeni, da lahko vstopimo s katero koli drugo packasto ulično hrano? Zelo priljubljen je tudi znak prepovedano za pse, pa imamo spet vprašanje, ali torej lahko v lokal prinesemo udomačeno podgano?