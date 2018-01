Toliko bolj pa cvetijo najrazličnejše aplikacije, ki ponujajo izmenjavo in prodajo blaga. Vse, česar ne najdete v spletnih oglasnikih, lahko odkrijete na Letgo in Facebookovih sejmih. Na Facebook marketplace se prodajani predmeti tudi dražijo in tam se lahko najdejo res fini sejemski primerki: elegantni čevlji, pasje ute, tubasti šali na srhljivih lutkah, testerji parfumov, sveža ali vložena prepeličja jajca, porcelanaste punčke, lovski merilniki, zdravila, bivalne prikolice za dva evra, plastične torte in v zadnjem tednu tudi kravatna sponka Štefke Kučan. V lični škatli z grbom Republike Slovenije, kot protokolarno darilo ali nagrada za posebne zasluge. Izklicna cena je bila 100 evrov. Problem s sponko je v tem, da moški dandanes kravat ne nosijo več vsak dan, torej je sponka uporabna le na poroki in pogrebu, za nedeljsko mašo pa najbrž politično ni primerna. In ker Štefka Kučan kljub vsemu ni Milan – ali še bolje Tito – tudi protokolarna darila nekdanje slovenske prve dame niso nekaj, kar bi hranili za potomce. Zato ni druge, kot da gre na spletni sejem.