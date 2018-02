Trije zaprti katalonski voditelji bodo pravico iskali pri ZN

Trije katalonski voditelji, ki so zaradi svojih prizadevanj za neodvisnost Katalonije pristali v španskih zaporih, so se odločili pravico iskati pri Združenih narodih, natančneje pri delovni skupini ZN za arbitrarna priprtja. To so danes sporočili odvetniki trojice v Londonu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.