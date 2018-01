Neuradno naj bi se Puigdemont, ki mu v Španiji grozi aretacija, na svojo novo pot v tujino, potem ko je nedavno obiskal Dansko, odpravil 12. in 13. februarja. Po navedbah El Confidenciala naj bi ocenjeval, da v Sloveniji - tako kot nedavno na Danskem - ne bo aretiran in da bo lahko tu nadaljeval z internacionalizacijo katalonskega konflikta.

Vez med Puigdemontom in SD oziroma Fajonovo naj bi bil evropski poslanec iz Katalonije Ramon Tremosa, član Puigdemontove stranke PDeCAT, ki naj bi po pisanju El Confidenciala vedno dobro sodeloval z nekdanjimi komunisti, današnjo stranko SD, glede vprašanja pravice do samoodločbe narodov v državah članicah EU.

Fajonova je v preteklosti že izrazila podporo Puigdemontu in prizadevanjem katalonskih separatistov, podobno kot je podpornik katalonske neodvisnosti nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, še spominja časnik.

Fajonova: Ne sodelujem pri pripravi obiska

Fajonova je sicer danes v izjavi za javnost že sporočila, da je pred objavo člankov o obisku Puigdemonta, v katerih je omenjena tudi ona, ni kontaktiral nihče od predstavnikov medijev. Obenem je Fajonova zavrnila trditve o tem, da naj bi sodelovala pri pripravi obiska.

»O tem, da naj bi Carlos Puigdemont obiskal Slovenijo, sem to jutro izvedela iz medijev. Ker sem v člankih omenjana tudi jaz in s tem povezano še stranka Socialnih demokratov, želim sporočiti, da Socialni demokrati z morebitnim obiskom kandidata za predsednika katalonske vlade uradno nismo seznanjeni, niti obiska ne organiziramo,« je zapisala.

Obenem je dodala, da ima sama do katalonskega vprašanja jasno stališče, ki ga je v preteklosti že večkrat javno izrazila. »Če bo Puigdemont ob morebitnem prihodu v Slovenijo zaprosil za srečanje ali bodo to storili njegovi kolegi, tega ne bom zavrnila. Pogovori in odprt dialog so vedno tista pot, ki jo zagovarjam. Tudi v Evropskem parlamentu, kjer sodelujem s katalonskimi kolegi.«

Na obisk Puigdemonta se je med današnjo tiskovno konferenco odzval tudi slovenski zunanji minister Karl Erjavec, ki pravi, da se z njim ne bo sestal. Povedal je tudi, da Puigdemonta ne bodo sprejele uradne institucije, saj njegov prihod obravnavajo kot zasebni obisk pri prijateljih.