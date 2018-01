»Opazujemo zadnje dni republike Katalonije,« je pisalo v enem od sporočil, ki jih je prejel Comin in jih je ujel snemalec španske televizije Telecinco. Ta je namreč snemal za hrbtom nekdanjega ministra, posnetek pa so danes predvajali po televiziji.

»Žrtvovali s(m)o mene«

»Upam, da razumeš, da je to končano. Naša stran nas je žrtvovala, mene vsaj,« je dodal Puigdemont.

Odstavljeni predsednik je iz Bruslja potrdil vsebino sporočil, vendar obsodil televizijo Telencinco, da je vdrla v njegovo zasebnost. Dodal je, da je bil to trenutek šibkosti, in vztrajal, da bodo nadaljevali z idejo neodvisne Katalonije, piše britanski BBC.

»Sem človek in občasno dvomim,« je tvitnil Puigdemont. Nadaljeval je, da je tudi predsednik in da ne bo odstopil »iz spoštovanja, hvaležnosti in zaveze do državljanov in države«.