Kolar Celarčeva je v izjavi za medije ob robu posveta Zveze društev upokojencev Slovenije o zdravstveni reformi dejala, da bodo v največji možni meri upoštevali pripombe koalicije glede predloga zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Pripombe so se po njenih besedah večinoma nanašale na premalo solidarno zdravstveno doplačilo, višino bolniških nadomestil in upravljanje zdravstvene blagajne. »To lahko relativno hitro izboljšamo,« je dejala. Načrtuje, da bodo ponovno predlagali sedemstopenjsko lestvico zdravstvenega doplačila, ki bi nadomestilo dopolnilno zdravstveno zavarovanje. »Ni pa še končnega dogovora oz. konsenza glede tega,« je pojasnila. Takšna lestvica je bila predvidena že v različici zakona, ki je bila v javni razpravi. Tako bi zavarovanci po novem plačali od 20 do 70 evrov prispevka.

Glede vse pogostejših pobud, da bi namesto zdravstvenega prispevka preprosto dvignili prispevno stopnjo, pa je ministrica opozorila, da je vlada že v začetku mandata podpisala sporazum, s katerim se je zavezala, da ne bo dodatno obremenjevala stroškov dela. Bi pa to bil najpreprostejši način zbiranja sredstev namesto dopolnilnega zavarovanja, je dodala. »Predvidevam, da bomo že prihodnji teden v besedilo zakona uspeli vključiti nove spremembe, ki jih bomo potem poslali koaliciji,« je dejala. Ministrica si želi, da bi vlada zakona potrdila in ga poslala v DZ.

Na vprašanje, ali je možno, da bi vlada potrdila zakon le s podporo ministrov iz kvote SMC, pa je dejala, da ni nobenega zakona pošiljala na vlado, da bi ga sprejeli s preglasovanjem. Po njenem mnenju tudi ni primerno, da bi vlada s preglasovanjem potrdila sistemski zakon.

Ob tem je dejala, da so ji v SD pojasnili, da je za njih zakon sprejemljiv, če bo upoštevala njihove pripombe. Na vprašanje, ali potem ne računa na podporo DeSUS zakonu, pa je dejala, da so njihove pripombe dobili v ponedeljek, ločeno tudi pripombe poslanke DeSUS Julijane Bizjak Mlakar. Tudi njihove pripombe niso take, da se ne bi mogli uskladiti, je dodala.