Rjavkasta voda, ki je začela teči iz pip na Kliniki za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo (ORL) ljubljanskega kliničnega centra, je posledica rjavenja cevi, ugotavljajo v največji slovenski bolnišnici. »Odrezali smo del vodovodne cevi in ga poslali na analizo. Ugotovljeno je bilo, da so te cevi v zelo slabem stanju,« nam je povedal pomočnik generalnega direktorja UKC Ljubljana za tehnične zadeve Jure Dolinar. To po njegovih besedah velja predvsem za cevi v delu klinike, ki je bil zgrajen pozneje kot drugi prostori.

Dolgoročna rešitev je sanacija. »Trenutno smo v postopkih zbiranja ponudb za pripravo načrta sanacije vodovodnega sistema,« je dejal Dolinar. »Takoj, ko bomo imeli zbrane vse podatke, bomo začeli pripravljati projekt. Na osnovi vseh izsledkov bomo videli, ali je treba sanirati cel sistem ali le en del.«

Previsoka vsebnost železa Potem ko so v bolnišnici v minulem tednu zatrdili, da povišana vsebnost železa v vodi ni škodljiva za zdravje ljudi, je predstojnica klinike ORL Irena Hočevar - Boltežar dejala, da to velja le za vodne bare, ne pa tudi za vodo iz pipe. »Voda iz pipe ima previsoko vsebnost železa,« je poudarila. Vsebnost železa v vodi so na kliniki preverjali na sedmih točkah, od tega so preseženo vrednost železa z vidika ustreznosti vode za zdravje ljudi ugotovili na dveh, je pojasnil Dolinar. Na kritičnih točkah je vsebnost železa dosegala od 3 do 3,3 miligrama na liter, medtem ko je zdravstveno utemeljeno dopustna koncentracija določena pri dveh miligramih na liter. Na Kliniki ORL zato pitje vode iz pip do nadaljnjega ni dovoljeno. »Bolniki se z vodo lahko umivajo, ko spustijo vodo in postane prozorna. Za pitje dobijo ustekleničeno vodo, prav tako za zdaj za umivanje zob,« nam je pojasnila Hočevar-Boltežarjeva. Prepoved pitja vode za zdaj velja tudi za vodne bare, ki so nameščeni po Kliniki ORL. Čeprav vsebnost železa v vodnih barih ni presežena, pa na kliniki še vedno čakajo na rezultate analize vsebnosti drugih kovin. Neuradno so sicer že izvedeli, da je voda v vodnih barih ustrezna.