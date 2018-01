Z vztrajnostjo krošnjarjev: koncesije pod Kolar-Celarčevo

Na ministrstvu za zdravje položaj centra MD Medicina urejajo z vztrajnostjo krošnjarjev. Približno toliko kot ljudje, ki od vrat do vrat ponujajo izdelke za povrnitev mladosti in zdravja, so tudi prepričljivi. Že od lani se zapletajo iz ene nedoslednosti v drugo. To pa ne pomeni nujno, da jim ne bo na koncu nekako uspelo. Vzorov imajo obilo: že prejšnje ekipe so si pri koncesijah privoščile marsikatero predrznost, ne da bi se jim bilo treba bati posledic. Zoprno je le, da so se tokrat hvalili z drugačnimi načeli.