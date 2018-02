FBI je sporočil, da niso imeli časa za pregled vsebine memoranduma, preden so republikanci v odboru glasovali za njegovo objavo. Zelo jih skrbi zaradi vsebine in zatajitve ključnih dejstev, ki vplivajo na točnost vsebine memoranduma. Republikanec Nunes je odgovoril, da se FBI spreneveda.

O objavi memoranduma mora odločiti predsednik ZDA Donald Trump, ki so ga kamere ujele ,kako je po govoru o položaju v državi republikanskemu kongresniku med rokovanjem zagotovil, da bo memorandum objavljen.

Proti objavi memoranduma se je pred Trumpom decembra izrekel namestnik pravosodnega ministra ZDA Rod Rosenstein, predsednik pa ga je po poročanju Washington posta vprašal najprej, ali je v njegovi ekipi, kar je Rosensteina najprej zmedlo, ampak je odgovoril, da seveda je.

Demokrati sestavili lasten memorandum

Demokrati trdijo, da je Nunes sestavil zavajajoč memorandum s selektivno izbiro informacij, ki so namenjene očrnitvi FBI. Zaradi tega so sestavili svoj memorandum, vendar pa jim je republikanska večina zavrnila zahtevo za objavo. Trump bo tako kmalu objavil le memorandum, ki mu je v korist in ki ga je sestavil kongresnik, ki se je moral za nekaj časa izločiti iz preiskave ruske afere svojega odbora, ker se je posvetoval s Trumpom.

Ker naj bi to počel še vedno, je nekdanji pravnik Bele hiše Norm Eisen v sredo opozoril, da se kljub kongresni imuniteti izpostavlja nevarnosti pregona zaradi oviranja preiskave. Nunes doslej ni bil pripravljen zanikati, da se je pri pripravi memoranduma posvetoval z Belo hišo.

Memorandum skrbi demokrate, ker bo Trump z njim mahal kot z dokazom, da je žrtev zarote FBI, zvezno policijo pa poleg tega še skrbi to, da naj bi Nunes v memorandum dal nekaj zaupnih podatkov, ki niso za objavo.

Preiskava ruske afere je politična razmerja v ZDA postavila na glavo, saj sedaj republikanci, ki so bili vedno zaščitniki FBI, spodkopavajo legitimnost dela zveznih policistov, demokrati, ki so bili včasih kritični, pa sedaj branijo ugled in čast FBI.

Med drugim tudi agenta Petra Strzoka, ki je bil del preiskave elektronske pošte Hillary Clinton in kasneje del preiskave ruske afere, dokler ga posebni tožilec Robert Mueller ni odstranil, ko je izvedel za njegovo izven-zakonsko razmerje s pravnico pravosodnega ministrstva, s katero sta se v elektronskih sporočilih norčevala iz Trumpa.