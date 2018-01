Trump naj bi po poročanju ameriških medijev naročil pravosodnemu ministru ZDA Jeffu Sessionsu, naj odpusti McCaba, vendar pa je direktor FBI Chris Wray ministru odvrnil, da bo v tem primeru tudi sam odstopil in McCabe je ostal na položaju.

Trump se pritožuje, da je McCabe pristranski, ker je njegova soproga demokratka in je leta 2015 od politične organizacije, ki jo je vodil tesen zaveznik Billa in Hillary Clinton, nekdanji guverner Virginije Terry McAuliffe, dobila denar za svojo neuspešno politično kampanjo za državni kongres Virginije.

McCabe je nekaj tednov oziroma mesecev vodil FBI kot vršilec dolžnosti, ko je Trump lani maja odpustil direktorja Jamesa Comeyja, ki ni hotel končati preiskave ruskega vpletanja v ameriške volitve 2016 in povezav med Rusi in Trumpovo kampanjo.

Comey in McCabe sta bila tesna sodelavca, če ne prijatelja in Trumpu to ne ustreza. Še posebej sedaj, ko posebni tožilec Robert Mueller preiskavo ruske afere širi tudi na oviranje te iste preiskave s strani predsednika ZDA, najbolj zaradi tega, ker je odpustil Comeyja.