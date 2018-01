Osemindvajset letni gabonski reprezentant Aubameyang je za Dortmund od leta 2013 dosegel 141 zadetkov. Po mladinski karieri, ki jo je preživel v francoskih klubih, je bil med letoma 2008 in 2011 član Milana, vendar za ta klub ni odigral niti ene tekme. Kapetan in najboljši strelec v zgodovini gabonske reprezentance je leta 2015 postal prvi Gabonec, ki je prejel nagrado za najboljšega nogometaša Afrike.

Predstavniki Dortmunda so sicer že pred današnjim dnem zatrjevali, da bo do prestopa prišlo, v kolikor klub najde ustrezno zamenjavo v napadu. Ta je prišla iz vrst še enega londonskega kluba, in sicer Chelseaja, ki jim je do konca sezone posodil belgijskega napadalca Michyja Batshuayija. Seveda so morali zaradi tega tudi modri poiskati novo rešitev, ki jim jo je ponudil kar Arsenal. Na Stamford Bridge tako za dobrih 20 milijonov evrov prihaja francoski reprezentant Olivier Giroud.

Prav tako naj z nakupi še ne bi zaključil Manchester City, ki želi podpisati odličnega vezista Riyada Mahreza. Včeraj so po poročanju angleškega Independenta Leicester Cityju zanj ponudili 62,5 milijona evrov, vendar so lisice ponudbo zavrnile, rekoč, da bo morala biti ponudba sinje modrih bistveno boljša, saj je prestopni rok tik pred koncem, zaradi česar nimajo časa za iskanje ustrezne zamenjave.