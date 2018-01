Slovenska reprezentanca v dvoranskem nogometu je bila na otvoritveni tekmi domačega evropskega prvenstva v Stožicah blizu velike zmage nad Srbijo, a se je morala zaradi nepazljivosti v zadnjih sekundah zadovoljiti z remijem (2:2). Izbrana vrsta še vedno sama odloča o svoji usodi, a bo morala za napredovanje v četrtfinale v soboto izzvati velesilo Italijo.

Slovenija si veliko obeta od prvenstva, zato so organizatorji že mesece pred uradnim odprtjem turnirja pognali marketinško kampanjo. Premiera v Stožicah je bila skoraj razprodana, od uspeha domače reprezentance pa je odvisno, kakšen odmev bo imelo prvenstvo najboljših dvanajstih evropskih reprezentanc. Slovenija na velikem tekmovanju nastopa šestič, glavni cilj pa je uvrstitev v četrtfinale, s čimer bi izenačila dosežek izpred štirih let. »V izločilnih bojih je z malo sreče mogoče vse,« napoveduje slovenski selektor Andrej Dobovičnik, ki funkcijo opravlja že od decembra 2005. Tako zanj kot za sedanjo generacijo reprezentantov je evropsko prvenstvo v Ljubljani vrhunec njihovih dosedanjih karier.

Domači navijači so v Stožicah večkrat z aplavzom nagradili domiselne akcije na igrišču. Slovenija je z nekoliko počasnejšo igro z redkimi menjavami in visoko postavitvijo uspavala tehnično dovršene srbske igralce, ki so na zadnjem evropskem prvenstvu v Beogradu pred dvema letoma za las ostali brez kolajne. Takrat je Slovenija klonila kar z 1:5, zato se je moral Dobovičnik tokrat izrecno posvetiti taktični pripravi. Njegovi varovanci so uvodno preizkušnjo tudi s pomočjo podpore s tribun začeli odločno in učinkovito. Alen Fetić je za slovensko vodstvo ukanil srbskega vratarja med nogama, še več navdušenja med obiskovalci je sprožil Gašper Vrhovec, ki je svojemu moštvu z natančnim strelom iz voleja zagotovil udobnejšo prednost. Slovenija je požela pohvale zaradi agresivnega in bojevitega pristopa, ko je nasprotnika prisilila v napake, a je bil strel Denisa Ramića ob koncu polčasa preveč zvit, da bi gostitelji ohranili mrežo nedotaknjeno.

Slovenija je v nadaljevanje krenila s povezano in zbrano igro, Srbija pa vse do zadnjih minut ni našla odgovora na visok domači izziv. Domača selekcija je bila zelo blizu povišanju vodstva, v napeti končnici pa so slovenski igralci popustili in večkrat le nabijali žoge v prazno. Srbija je vztrajala vse do konca in brez vratarja 29 sekund pred piskom sirene ob zmedeni slovenski postavitvi, ko se nista razumela kapetan Osredkar in Fetić, izsilila izenačenje. Razgreti navijači so utihnili, slovenski igralci pa so sklonili glave, saj se jim je izmuznila sijajna priložnost za drugo zmago v zgodovini evropskih prvenstev. V srbskem taboru so bili zadovoljnejši z izkupičkom, pred zaključkom predtekmovanja pa veliko pričakujejo od tekme z Italijo. Morda bo za napredovanje odločala tudi razlika v zadetkih.

Slovenski selektor Andrej Dobovičnik ni mogel skriti razočaranja po zapravljeni priložnosti. »Verjetno bi bil pred tekmo zadovoljen z remijem, po takšnem razpletu pa seveda nisem. Veliki met smo imeli na dosegu roke. Igralcem nič ne zamerim, saj so izpolnili vse zahteve s klopi. Tekma je bila šahovska, obe moštvi sta bili disciplinirani v obrambi, morda je manjkalo le malce več fantazije v napadalnih akcijah. Ko gre Srbija v napad brez vratarja, je zelo nevarna. Pripravljali smo se tudi na takšen scenarij, a moram za temeljito oceno najprej pogledati posnetek zadnje akcije,« je razlagal Andrej Dobovičnik. Slovenske možnosti za četrtfinale še vedno ocenjuje kot ugodne, napoveduje pa, da bodo na naslednjih dveh tekmah v skupini odločale malenkosti.