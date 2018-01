Kot je Kurz pojasnil novinarjem, sta se za razpustitev združenja, ki mu sopredseduje član vladajočih svobodnjakov (FPÖ) dogovorila z notranjim ministrom Herbertom Kicklom, ki prav tako prihaja iz te skrajno desne avstrijske stranke

Kancler je poleg kazenskopravnih opozoril tudi na politične posledice zaradi neprimernih besedil v pesmarici. Podpredsednik združenja je namreč Udo Landbauer, vodilni kandidat svobodnjakov v Spodnji Avstriji na nedavnih volitvah. Kot je dejal, se strinja z deželno glavarko Spodnje Avstrije Johanno Mikl-Leitner, da Landbauer ne sme sodelovati v deželni vladi.

A odločitev o izključitvi Landbauerja iz stranke ali celo njegovem umiku iz politike je po besedah avstrijskega kanclerja v rokah svobodnjakov v Spodnji Avstriji.

Zaradi sporne pesmarice uvedena preiskava proti štirim osebam

Vodja svobodnjakov in podkancler Heinz-Christian Strache je sicer dejal, da po njegovem za zdaj ni podlage za izključitev Landbauerja iz stranke. Kot je pojasnil, Landbauer trdi, da ne pozna nacističnih besedil iz pesmarice in da ni kriv, temveč je nasprotno vedno ukrepal, kadar so v združenju prekoračili meje.

Afera z 11 let staro pesmarico je izbruhnila tik pred nedeljskimi volitvami v Spodnji Avstriji, ko so mediji objavili dele besedil, ki poveličujejo holokavst in Tretji rajh.

Tožilstvo v Wiener Neustadtu je zaradi sporne pesmarice uvedlo preiskavo proti štirim ljudem, med njimi tudi proti visokemu predstavniku socialdemokratov (SPÖ) v mestu, ki jo je ilustriral. SPÖ je že sporočila, da ga je nemudoma izključila iz stranke.