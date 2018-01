Govor je kot vedno potekal pred obema domovoma kongresa z demokrati na eni in republikanci na drugi strani. Prišlo je nekaj članov vrhovnega sodišča in celoten Trumpov kabinet razen ministra za kmetijstvo Sonyja Perdua, ki je bil za primer katastrofe določen kot »preživeli«, da lahko vlada tudi v primeru smrti vseh ostalih deluje naprej.

Manjkalo ni niti simbolike, saj so se številne demokratke in demokrati oblekli v črno v podporo gibanju proti spolnim napadom na ženske, temnopolti kongresniki pa so nosili šale in kravate v barvnih vzorcih iz afriške države Gane, da predsedniku izrazijo kljubovanje zaradi njegovih besed o priseljencih iz »usranih držav«.

Trump je uvodoma izpostavil konec lanskega leta potrjene davčne olajšave ter menil, da prinašajo veliko olajšanje za srednji razred in majhna podjetja, okrog tri milijone delavcev pa je že dobilo ugodnosti, vredne več tisoč dolarjev. Zaradi tega in drugega, kar je dosegel, Trump pravi, da še nikoli ni bil boljši čas za ameriške sanje.

»Obdobja ekonomske predaje je konec« V nadaljevanju se je pohvalil z odpravljanjem regulacij, končanjem vojne proti ameriški energiji in čistemu premogu ter izjavil, da so Američani sedaj izvozniki energije v svet. Trump je dejal, da je Amerika stopila stran od desetletij nepoštenih trgovinskih sporazumov, ki so podjetja, delovna mesta in premoženje države pošiljali v tujino. »Obdobja ekonomske predaje je konec,« je zagotovil. Obe stranki je zaprosil za podporo pri sprejetju velikega načrta porabe za infrastrukturo, vrednega 1500 milijard dolarjev, in izrazil mnenje, da bo njegova politika do priseljevanja, ki je osredotočena na najboljši interes ameriških delavcev in ameriških družin še posebej dobra za priseljence. Podal je svoja načela za reformo priseljenske politike vključno z zidom na mehiški meji in legalizacijo statusa 1,8 milijona nezakonitim priseljencem, ki so prišli v ZDA kot mladoletniki. Del govora o priseljevanju pa je začel z omembo kriminalne tolpe MS-13 in izpostavil policista, ki je ujel več kot 100 priseljencev in žrtve nasilja priseljencev.

Republikanci Trumpu namenjali stoječe ovacije, demokrati izraze neodobravanja Že pred govorom je prišlo do zapleta, ker so nekateri demokratski člani kongresa povabili v dvorano nezakonite priseljence, ki so prišli v ZDA kot mladoletni. Republikanski kongresnik iz Arizone slovenskega rodu Paul Gosar je prek twitterja zahteval, naj kongresna policija takoj aretira vse nezakonite priseljence v dvorani, ki jih je potrebno nemudoma izgnati. Predsednik predstavniškega doma republikanec Paul Ryan je sporočil, da se s tem ne strinja, in aretacij ni bilo. Med govorom je Trump demokratom ponudil roko sodelovanja pri zaščiti državljanov vseh barv in ver, vendar pa so obrazi prisotnih demokratov v dvorani izražali dvom v iskrenost predsednikovih besed. Ko je omenil, da je brezposelnost med temnopoltimi Američani najnižja doslej, se temnopolti kongresniki niso odzvali niti z najmanjšim aplavzom. Republikanci so med govorom navdušeno ploskali in predsedniku privoščili stoječe ovacije, demokrati pa so ga občasno prekinjali z izrazi neodobravanja. Pri delu govora o zunanji politiki oziroma nacionalni varnosti pa je dejal, da ZDA obnavljajo moč in ugled v svetu. Med drugim je napovedal povečanje in posodobitev zalog jedrskega orožja.

Taborišče Guantanamo bo ostalo odprto Ponosno je poročal, da je koalicija proti Islamski državi iz rok morilcev v Iraku in Siriji osvobodila skoraj 100 odstotkov ozemlja, vendar zmage ni razglasil. Ameriško posredovanje v Afganistanu se bo nadaljevalo, taborišče za osumljene teroriste Guantanamo na Kubi pa bo ostalo odprto. V ta namen je Trump takoj po govoru objavil poseben izvršni ukaz z dovoljenjem, da se taborišče spet začne polniti. Trenutno je v njem 41 zapornikov. Zaradi tega, ker je večina držav ZN izrazila nasprotovanje Trumpovi odločitvi za priznanje Jeruzalema kot glavnega mesta Izraela, je predsednik ZDA naročil kongresu, naj ameriško pomoč za tujino dobijo le ameriški prijatelji. Precejšen del govora pa je namenil Severni Koreji, katere jedrsko orožje lahko kmalu ogrozi ZDA, česar ne bo dovolil. Zagotovil je, da ne bo ponovil napak prejšnjih vlad, ki so Ameriko privedle v nevaren položaj, ter dejal, da izkušnje kažejo, da samozadovoljstvo in popuščanje ne delajo drugega kot povzročajo agresijo in provokacije.

Ruski aferi se je izognil Preiskave ruske afere, ki se vleče od začetka njegovega mandata, Trump ni omenil, govor pa je sklenil s trditvijo, da lahko Ameriko naredijo veliko le Američani. Uradni demokratski odgovor Trumpu je iz mehanične delavnice v Massachusettsu pred navdušeno publiko podal zvezni kongresnik Joe Kennedy, sicer vnuk nekdanjega pravosodnega ministra ZDA Bobbyja Kennedyja. Ta je malce spodrezal Trumpov optimistični prikaz stanja v Ameriki in je Američane spomnil na zadnje leto dni žalitev in napadov. Kennedy je poudaril, da se demokrati zavzemajo za vse ljudi in za vključevanje. »Bombardirajo nas z lažnimi izbirami. Ali rudar ali mati samohranilka. Ali podeželje ali mesta. Obala ali središče ZDA. Odgovor demokratov je, da izbiramo oboje. Borimo se za oboje, ker največja, najmočnejša in najbogatejša država na svetu ne sme nikogar pustiti na cedilu,« je dejal, nekaj besed pa je izrekel tudi v španščini.