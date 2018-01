Zgodba, ki so jo potrdili viri blizu predsednika, gre tako – Trumpov osebni odvetnik Michael Cohen naj bi mesec dni pred predsedniškimi volitvami oktobra 2016 porno zvezdnici Stephanie Clifford, znani tudi pod vzdevkom »Stormy Daniels«, plačal 130.000 dolarjev, poroča WSJ. Z denarjem naj bi v Trumpovi ekipi poskrbeli, da bo Stephanie molčala o (spolnih) stikih z njim. Šlo naj bi za srečanje julija leta 2006, ko se je dvojica družila na golf turnirju zvezdnikov ob jezeru Tahoe.

»Predsednik vehementno zanika srečanje,« je za CNN komentiral Cohen, glede domnevnega plačila za molk pa ni rekel ničesar. Dodal je, da se te iste govorice v javnosti pojavljajo že vse od leta 2011 ter da gre za pogrevanje že objavljenega in v preteklosti zanikanega. Podobno so se odzvali iz Bele hiše: »To so stare, reciklirane novice, ki so že bile objavljene, mi pa smo jih tudi že pred volitvami kategorično zanikali.«

Da so navedbe v članku v WSJ »povsem napačne«, je v izjavi za javnost sporočila tudi Cliffordova oziroma Danielsova. »Najini stiki so bili omejeni zgolj na nekaj srečanj v javnosti in nič več. Ko sem spoznala Donalda Trumpa, je bil očarljiv in profesionalen, do vseh, vključujoč mene, pa se je obnašal kot pravi kavalir. Govorice, da sem od njega v zameno za molk prejela denar, so povsem napačne. Če bi imela zvezo z njim, mi lahko verjamete, da o tem ne bi brali v medijih, ampak v knjigi, ki bi jo napisala. A ta zgodba ne drži,« je bila jasna.