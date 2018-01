Willewaldtovi kot družina resničnostnih oddaj nikoli niso prav zares spremljali. Morda le tiste, ki od tekmovalcev zahtevajo in prikazujejo čisti talent in ne le poneumljanje sodelujočih. Nato pa sta bila Timotej in Lenart, člana zdaj vsem znane skupine Wildart, povabljena v šov Slovenija ima talent. Tja sta prišla mlada, zagnana, polna talenta in z otroško navdušenostjo. Gledalci oddaje se spomnijo njunega fantastičnega nastopa v prvem krogu in zlatega gumba Lada Bizovičarja. Spomnijo se njune poti in njune zmage, ki jo je pričakovala večina gledalcev, le onadva ne. Le redki pa so seznanjeni tudi z njuno potjo do slave za televizijskimi ekrani.

Fanta sta bila v šoli običajna učenca

Vsi vemo, kako je resničnostni šov Slovenija ima talent videti po televiziji. Dolge reklame, ogromno umetnih nasmehov in vedno bleščeči oder. Kakšno pa je dogajanje v zaodrju, kakšni so odnosi med tekmovalci in kako je videti pot do zmage? Nihče ne more vedeti več kot oseba, ki tekmovalcu ves čas stoji ob strani. Timotejeva mama Urška Willewaldt je bila med drugim vedno ob sinu. Spominja se večnih voženj v Ljubljano, ki so se ponavljale dan za dnem. Vse vaje so potekale v Ljubljani, vsi nastopi, generalke in stalno usklajevanje z ekipo, ki jo dobi vsak nastopajoči. Vse to je, jasno, zamajalo mir v družinskem življenju. »Ogromno časa, ogromno energije in ogromno logistike,« je davek opisala mama mladega talenta. Fanta sta vendarle še mladoletna in odvisna od staršev.

Tako je bila vsa družina povlečena v svet slave. Vse obveznosti drugih članov družine so se pravzaprav morale skladati tudi z urnikom vaj in nastopov. Urška Willewaldt pove, da so bili pravzaprav vsi brez prostih koncev tedna, vse večere so prihajali domov ob poznih urah, naslednji dan pa v šolo, kjer po njenih besedah za nikogar ni bilo milosti. Na televiziji sta fanta predstavljala umetniški duet Wildart, v šoli pa sta bila Timotej in Lenart učenca, deležna šolskih testov in spraševanj, kot vsi drugi. Vsi skupaj se zavedajo, da bi nastopanje mladeniča posrkalo vase še bolj, če se ne bi pravočasno ustavila in umaknila. Dobivala sta ogromno ponudb in lahko bi nastopala tudi po dvakrat na dan, vendar to v njuna urnika preprosto ni šlo, prav tako ne v urnike njunih staršev.