Za dvakratnega zmagovalca tekmovanja za Stanleyjev pokal to pomeni konec kariere onstran Atlantika. To sezono je Jagr na 22 tekmah v dresu plamenov dosegel le en gol in šest podaj. Zaradi poškodbe ni stopil na led že vse od 31. decembra. Zdaj se vrača na Češko k drugoligaškemu klubu Kladno, katerega lastnik je od leta 2011.

»Čeprav sem zelo razočaran, da se zaradi številnih okoliščin stvari niso obrnile tako, kot smo si želeli, sem hvaležen ekipi in vodstvu Flames ter navijačem Calgaryja, da so me sprejeli odprtih rok,« je dejal legendarni Jagr. Hokejist hiše slavnih je dodal, da se veseli novega izziva.

Jagr je s 1921 točkami (766 golov in 1155 podaj) na drugem mestu večnega seznama najboljših hokejistov lige NHL. Pred njim je le legendarni Kanadčan Wayne Gretzky, ki pa je knjižil neverjetnih 2857 točk. Poleg tega je olimpijski prvak iz leta 1998 skupno v NHL odigral kar 1733 tekem, le dva hokejista v zgodovini sta jih zbrala več.