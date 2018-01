Hokejiste Jesenic in Olimpije do konca rednega dela alpske lige čaka še šest krogov. Medtem ko so si železarji že zagotovili nastop v četrtfinalu, kjer bodo lahko izbirali nasprotnika, so Ljubljančani v ključnem delu sezone zapadli v globoko krizo. Olimpija je v tem mesecu na šestih tekmah klonila kar petkrat in si otežila možnosti za uvrstitev v končnico.

Zamenjava na tivolski klopi še ni obrodila sadov. Ljubljančane sta pod vodstvom Jureta Vnuka nadigrala in visoko premagala tako mlado moštvo Salzburga kot Sterzing, ki se nevarno približujeta novincu v ligi. Olimpijo jutri skorajda že čaka tekma sezone, ko se bo na tivolskem ledu pomerila z mladimi in drsalno spretnimi hokejisti s Solnograškega. Na dosedanjih treh medsebojnih tekmah so bili zavoljo dveh zmag boljši Avstrijci, ki imajo dovolj dolgo klop za uvrstitev v končnico. Povrhu so doslej odigrali šest tekem manj kot Olimpija, kar pomeni, da si lahko zagotovijo dodatnih 18 točk. Medtem ko se avstrijski in italijanski klubi izdatno krepijo pred začetkom četrtfinala, je Olimpija prejšnji teden pripeljala Jeseničana Saša Rajsarja. Po tivolskih hodnikih se je govorilo, da so na klubskem seznamu želja Žiga Pance (Dornbirn), Nik Simšič in Mark Čepon (oba Medveščak), a nihče od naštetih ne bo oblekel ljubljanskega dresa. Vodstvo kluba je moštvo še pred koncem prestopnega roka raje dopolnilo z Gorenjcem Žigo Svetetom in Štajercem Luko Petelinom.

Olimpija je v tej zimi najbolj odvisna od forme prvega vratarja Roberta Kristana, ki je pred tednom dni doživel veliko razočaranje zaradi nevpoklica v olimpijsko reprezentanco. Kristan je podaljšal kariero ravno zaradi načrtovanega nastopa v Pjongčangu, a ga selektor Kari Savolainen ni izbral niti med najboljše tri slovenske vratarje, zato je veliko vprašanje, kakšen bo njegov odziv na ledu. Začetek ni bil obetaven, saj nazadnje sploh ni odpotoval na gostovanje v Italijo. Medtem pa tudi trener Jure Vnuk spoznava, da vodenje Olimpije ne bo tako preprosto, kot je napovedoval po prevzemu položaja. Če bo predčasno razrešen s funkcije trenerja članov, mu bodo omogočili vrnitev v mladinski pogon, v katerem Olimpija v selekcijah do osem in deset let še vedno išče zamenjavo zanj. Ker nekdanji članski trener Andrej Brodnik odhaja na Madžarsko, je začasni gasilec na klopi postal Andrej Hebar starejši, še vedno pa ni povsem jasno, iz katere blagajne bo Jure Vnuk odslej prejemal mesečno plačo. Znano je, da ima tivolski klub ločena pravna subjekta za člansko moštvo in mladinski pogon, zato se porajajo vprašanja, ali bodo Vnuka plačevali sponzorji kluba ali starši mladih hokejistov. Podčrtati velja, da novi trener ob prevzemu članov ni prekinil triletne pogodbe za trenerja mladih selekcij, ampak je k obstoječi pogodbi podpisal le aneks. »Jure Vnuk bo dobival plačilo iz Hokejskega kluba Slovenske železnice Olimpija,« so v klubu postregli s skopim odgovorom, ki ponuja različne interpretacije.