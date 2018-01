V avtomobilski industriji smo zadnje čase priče svojevrstnemu paradoksu. Po eni strani število modelov v večini segmentov strahovito narašča, zaradi česar je tudi izbira za kupce vedno večja, po drugi pa je tiste prave izbire, v smislu zares drugačnih avtomobilov, ki močno odstopajo in so posebneži, v bistvu vedno manj. To navsezadnje dokazuje dejstvo, da je zadnja leta življenjsko pot končalo kar lepo število »drugačnih« štirikolesnikov, pa tudi, da takšnih na ceste zapelje vedno manj.

No, povsem izumrli pa »drugačni« avtomobili še niso, a očitno jih bo kmalu treba iskati izključno pri nizkoserijskih nišnih proizvajalcih. Ki drugačne avtomobile delajo že po definiciji. A tudi med temi so takšni, ki so »drugačni«, in drugi, ki so… Recimo, da še posebej »drugačni«. In če kateri, potem v slednjo kategorijo spada angleški proizvajalec avtomobilov Morgan. In to zaradi več razlogov.

Najprej trikolesniki, nato 4-4 Morgana na cesti ne morete zgrešiti. Sicer pri nekaterih avtomobilih, sploh novodobnih izvedenkah nekdaj uspešnih štirikolesnikov, ki so pisali avtomobilsko zgodovino, večkrat rečemo, da se ponašajo z retro obliko, a je ta vselej izpeljana na sodoben način. Morganovi avtomobili pa dejansko so retro v zares številnih pogledih, najočitnejše na prvi pogled prav z obliko, saj bi jih brez težav zamenjali za kakega oldtajmerja iz obdobja pred drugo svetovno vojno. Navsezadnje prav v to obdobje, v leto 1936, sega začetek proizvodnje modela morgan 4-4, ki ga z vmesnimi majhnimi oblikovnimi spremembami proizvajajo še danes in je najdlje serijsko proizvajan avto na svetu. Pa čeprav je vsem jasno, da gre za zelo majhne serije. A zgodba Morgana se je začela dobrega četrt stoletja prej. Prvo dejanje se je zgodilo leta 1904, ko je možakar po imenu Henry Frederick Stanley Morgan odprl prodajalno motorjev in servisno garažo v Malvern Linku, kjer ima podjetje sedež še danes. Kmalu se je začel ukvarjati tudi z oblikovanjem vozil in leta 1909 je izdelal prvo, takrat še za lastno uporabo. Šlo je za enosedežni trikolesnik (zadaj je imel le eno kolo), ki ga je poganjal 8-konjski motociklistični motor, za krmiljenje pa se je uporabljala palica. Že leto kasneje so ga začeli izdelovati tudi serijsko in to je hkrati pomenilo uradni začetek delovanja podjetja Morgan. Trikolesnik z imenom runabout je hitro postal zelo priljubljen, zato so ga postavili celo v izložbo znamenite londonske veleblagovnice Harrods, ki je tako na nekakšen način postala prvi zastopnik za Morganova vozila. Zaradi velikega povpraševanja so morali proizvodnjo kmalu preseliti v večje prostore, avto pa so tudi precej dodelali, saj so mu namenili volan, nekatere so opremili tudi s streho, ponudbo pa so razširili še z dvo- in trisedežno različico. Več kot 25 let se je Morgan osredotočal zgolj na proizvodnjo trikolesnikov, kar je bilo glede na njihov uspeh tudi povsem logično, ob tem pa je bil v Združenem kraljestvu takrat v veljavi zakon, po katerem so se trikolesniki klasificirali kot motocikli, zato so bili oproščeni davka. A ko se je zakonodaja spremenila, je bil Morgan na to pripravljen in je leta 1936 razkril že omenjenega novinca, svoj prvi pravi avtomobil: dvosedežni 4-4. Pri čemer je ena štirica označevala 4 kolesa, druga pa 4 valje, ki jih je premogel motor s 34 konji (25 kilovati) moči. Kakor koli, 4-4 je, seveda z nadgradnjami in izboljšavami, ki pa so se v kar najmanjši možni meri dotikale načina proizvodnje in osnovne oblike, vse do danes ostal ključni in osnovni model znamke, katerega proizvodnjo sta prekinila le druga svetovna vojna in kriza z dobavo motorjev v 50. letih.

Brez robotov, tekočega traku… A kljub omenjeni krizi se proizvodnja morganov v tistem času ni ustavila, saj so prav takrat zagnali proizvodnjo modela plus 4, ki je bil v bistvu 4-4 z večjim in močnejšim motorjem. Temu je sledil še močnejši model plus 8, vse pa so izdelovali z manjšimi vmesnimi prekinitvami in jih izdelujejo še danes, ko ponudbo klasičnih vozil (osnovni 4-4 je naprodaj za okoli 50.000 evrov) dopolnjuje še model roadster, ki po moči spada med modela plus 4 in plus 8. Drugačno, malce sodobnejšo in bolj športno, a nezgrešljivo Morganovo izbiro medtem predstavlja model aero 8, od leta 2011 pa je znova naprodaj tudi – trikolesnik. Klasične oblike, a seveda tehnološko moderniziran. No, ni pa klasična oblika edino, po čemer Morganovi avtomobili spominjajo na neke druge čase. Taki so namreč tudi način proizvodnje in materiali, ki jih uporabljajo, saj osnovo večine avtomobilov še vedno predstavljajo jesenov les, aluminij in usnje. Da, okvir morganov (z izjemo modela aero 8) je sestavljen iz lesa, na katerega položijo in pritrdijo kovinske plošče, ki jih oblikujejo s kladivom, prav tako pa ročno razrežejo in prišijejo usnje. »Naša 'tovarna' tako niti na daleč ne spominja na običajno tovarno avtomobilov. Pri nas ne boste našli ne robotov ne kakšnih drugih strojev in ne tekočega traku,« pravi James Gilbert, v podjetju zadolžen za stike z mediji, in opiše resnično zanimiv proces izdelave avtomobila, v katero so na poseben način vkomponirali – gravitacijo: »Šasije izdelujemo na vrhu hriba, končni izdelek z vmesnimi postajami v različnih delavnicah, v katerih avtomobilu vgradimo druge sestavne dele (motorje jim dobavljata BMW in Ford, op. p.), pa je pripravljen na testno vožnjo ob vznožju.« Vsak morgan je torej resnično pravi unikat, saj ga od prvega do zadnjega vijaka izdelajo ročno in prilagodijo željam strank. Te med drugim lahko izbirajo med približno 40.000 različnimi barvnimi odtenki karoserije, zato je letna proizvodnja omejena na 850 avtomobilov. A delavci so hitri, saj kupec na končni izdelek ne čaka več kot eno leto (še pred desetletjem je bila čakalna doba nekaj let), vmes pa je v tovarni vselej dobrodošel, da si iz prve roke ogleda, kako napreduje izdelava njegovega avtomobila. In prihodnost? Morgan, ki je še edino britansko avtomobilsko podjetje v družinski lasti, se v svojem jedru zagotovo ne bo spreminjal, bo pa kupcem že kmalu ponudil tudi – električni avtomobil.

Avtomobila znamke Morgan pravzaprav ne kupiš in niti nisi njegov lastnik – v resnici ga le čuvaš in neguješ za naslednje generacije. Jonathan Wells, vodja oblikovanja