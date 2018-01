»Opozorili smo, da se ne bomo udeležili pogajanj v Sočiju, če bodo razmere v Afrinu ostale enake,« je sporočil predstavnik te regije Favza al Jusef. Dodal je tudi, da turška ofenziva »nasprotuje načelu političnega dialoga«.

Bojkot pogovorov v Sočiju je sicer v soboto napovedala tudi sirska opozicija.

Turčija skupaj z Iranom in Rusijo od začetka lanskega leta vodi vzporedne pogovore in je v ponedeljek in torek prihodnji teden povabila približno 1600 ljudi na »mirovni kongres« v črnomorsko letovišče Soči. Na njem naj bi začeli delati na oblikovanju ustave za Sirijo po vojni.

Doslej so gostili že več neuspešnih pogajanj, na katerih so skušali najti rešitev za končanje sedemletne vojne v Siriji. Ta je doslej terjala življenja že več kot 340.000 ljudi, več milijonov ljudi pa je moralo zapustiti svoje domove.

Turčija je 20 januarja začela operacijo Oljčna vejica proti milici sirskih Kurdov YPG, ki jo smatra za teroristično organizacijo. Ta milica je bila sicer v boju proti skrajni skupini Islamska država (IS) eden ključnih zaveznikov mednarodne koalicije z ZDA na čelu.