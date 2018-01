"Borili se bomo, dokler ne bo vzdolž naše meje do Iraka nobenega terorista več," je dejal Erdogan. Pri tem je obljubil, da bodo "očistili" tudi mesto Manbidž.

Turški predsednik je podobno napovedal že v sredo, ko je naznanil nove vojaške operacije v Siriji, danes pa je med drugim dejal, da bodo vztrajali, dokler ne dosežejo svojih ciljev. "Ko bomo, kot obljubljeno, očistili Manbidž teroristov," je dodal.

Operacija Oljčna vejica v Afrinu, ki velja za kurdsko trdnjavo blizu meje s Turčijo, se je začela v soboto. Erdogan je že v sredo dejal, da načrtujejo širitev operacije tudi na kraj Manbidž. Mesto je bilo sprva v rokah Islamske države, nato pa so pripadnike IS iz mesta pregnali kurdski borci ob pomoči ZDA.

Zaostrovanje odnosv med Ankaro in Washingtonom

Turška ofenziva je še dodatno zaostrila odnose med Ankaro in Washingtonom. Bela hiša je sporočila, da je ameriški predsednik Donald Trump v sredinem telefonskem pogovoru med drugim pozval Erdogana, naj omeji svoje vojaške operacije. Medtem pa turške oblasti trdijo, da ameriška izjava »ne odraža pravilne vsebine« pogovora.

Erdogan je tako danes kritiziral turške zaveznike, med njimi ZDA, ki so Turčijo pozvali h kratki in po obsegu skromni operaciji. "Koliko časa je trajal Afganistan? Skoraj 20 let. Koliko je trajal Irak? Skoraj 18 let," je dejal.

Pojasnil je, da so do sedaj v okviru ofenzive nevtralizirali že 343 teroristov.

Od začetka ofenzive so bili ubiti trije turški vojaki. Medtem pa je sirski observatorij za človekove pravice sporočil, da je bilo v spopadih ubitih 53 sirskih upornikov, ki jih podpira Turčija, ter 53 pripadnikov Kurdskih demokratičnih sil (SDF) in borcev YPG.