Za Slovenijo so nastopili Žiga Jelar (125,5 in 128,5 m/237,4), Anže Semenič (122 in 123,6 m/221,7), Timi Zajc (130 in 124 m/242,5) in Peter Prevc (133,5 in 133,5 m/251,4), ki je v drugi seriji po doskoku padel, vendar takoj sam vstal in odšel iz doskočišča.

Po prvem skoku Jelarja je bila Slovenija šesta, tudi Semenič ni šel veliko prek 120 m in šele Zajc, ki je letel 130 m, je Slovenijo popeljal na četrto mesto, ki ga je obdržal Peter Prevc z največjo slovensko daljavo uvodne serije (133,5 m)

Poljska je vodila po prvi seriji (540,3 točke). Druga je bila Nemčija (533), tretja Norveška (522,1), četrta pa Slovenija (489,5). Slovenija tako ob "polčasu" ni imela več pravih možnosti za stopničke, dve reprezentanci pa sta bili zelo malo za slovensko četverico. Avstrijci so zaostajali le za tri desetinke, Japonci pa 11,9 točke.

Jelar je s svojim drugim skokom nekoliko povečal prednost pred Avstrijo (1,9) in na 14,2 pred Japonsko. Semenič (123,5 m) je izgubil dvoboj z Daikijem Itom in Gregorjem Schlierenzauerjem, ki sta skočila po 129,5 m. Slovenija je nazadovala na šesto mesto, Japonska je imela na petem mestu tri desetinke prednosti, Avstrija na četrtem pa že 12,5 točke.

Slovenski prvak Zajc je s 124 m Sloveniji zagotovil mesto višjo uvrstitev, kot pred tem; Japonska je z veteranom Noriakijem Kasaijem (118 m) zaostajala za 12,2, Avstrija s Michaelom Hayböckom (125,5 m) pa je imela 15 točk prednosti.

Peter Prevc je s 133,5 m sicer presegel daljavi Junishira Kobayashija (130 m) in Stefana Krafta (131,5), vendar je kmalu po pristanku nekoliko izgubil ravnotežje, prekrižala sta se mu prednja dela smuči in je padel. Na srečo je takoj vstal, vendar je dobil zelo nizke ocene in Avstrija ter Japonska sta končali pred Slovenijo.

Poljska je imela že pred zadnjo izmenjavo druge serije 17,4 točke prednosti pred Norveško na drugem mestu, ter več kot 20 tok prednosti pred tretjeuvrščeno Nemčijo. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Sočija 2014 Kamil Stoch je postavil piko na i in je gledalce razveselil še z novim rekordom skakalnice (141,5 m), tako zadnja Nemec Richard Freitag (137 m) in Norvežan Andreas Stjernen (129,5 m) nista mogla vplivati na končni razplet. So se pa trije Poljski skakalci v areni oddahnili, ko je imel po pristanku nekaj težav Stoch, ker je ostal na nogah.

V nedeljo bo v Zakopanah posamična tekma, na kateri bo poleg slovenske četverice iz ekipne tekme nastopil še Domen Prevc.