Veter je skrojil prvi dan svetovnega prvenstva v smučarskih poletih v Oberstdorfu v Nemčiji. Z velikimi težavami so izpeljali eno serijo za trening, drugo prekinili po treh tekmovalcih, kvalifikacije pa po slabi uri prelaganja odpovedali in jih bodo izvedli jutri ob 14.30 namesto poskusnega skoka. Potem ko je ponoči na Bavarskem snežilo in dopoldne deževalo, se je po koncu padavin vse bolj krepil veter. Na treningu je vsem pihal močno v hrbet, zato so dobili bonus točke, rekorder pa je bil Rus Aleksej Romašov z dodatkom 51,2 točke. Tekmovalci so med prelaganjem na različne načine preganjali dolgčas, a se niso pretirano jezili, saj so odpovedi vajeni že s Kulma. Večina jih je posedala po garderobah ali v ogrevalni sobi na zaletišču, kjer je ponudba zelo skromna, saj so tekmovalcem ponudili le gumijaste bombone. Nekateri so igrali namizni nogomet, in ko so odpovedali kvalifikacije, so pohiteli na zadnje priprave za večerno slovesno otvoritev v središču Oberstdorfa.

Le 11 poletov čez 200 metrov, med njimi Semenič in Damjan

V edini seriji za trening ni bilo veliko užitkov v letenju. Skakalci so predvsem spoznavali letalnico. S strmim zaletiščem je povsem drugačna kot na Kulmu, zato so imeli mnogi težave pri prehodu na odskočno mizo. Vsi so bili zelo previdni in maloštevilni gledalci so videli le 11 poletov čez 200 metrov. Najbolj pogumen je bil Norvežan Daniel Andre Tande z 223,5 metra, slovensko daljavo dneva pa je z 211,5 metra dosegel Anže Semenič. »Čeprav sem skok opravil z rezervo in imel tudi malo velike oči, sem zelo zadovoljen. S skakalnico še nisem povsem na ti, a bom vsaj lažje zaspal. Če bom naredil svoje najboljše skoke, je moja realnost uvrstitev med najboljših deset,« je izpostavil Anže Semenič.

Zelo zadovoljen je bil Jernej Damjan, ki je bil ob Semeniču edini Slovenec s poletom čez črto 200 metrov. Nastopil je z istim dresom, zaradi katerega je bil diskvalificiran na Kulmu. Najprej so ga skušali raztegniti, a ni bilo nič boljše. Nato so ga prepihali s kompresorjem in meritve so pokazale pretok 44 litrov. Ko so čez deset minut ponovili meritve, je bila pretočnost 35 litrov (minimum po predpisih je 40 litrov), zato so zamenjali del dresa na hrbtu. »Že to, da smo opravili en polet, je bilo presenečenje. Vse je isto kot lani. Letalnico sem dobro začutil, kar je temelj, da lahko pridem do dobrih poletov,« je menil Jernej Damjan. Tilen Bartol (195 m) je imel tretji dosežek slovenske reprezentance.