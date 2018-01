V severnoameriški košarkarski ligi NBA se je v zadnjem času veliko govorilo o februarski tekmi zvezd, ki jo bo gostil Los Angeles. Najprej so navijači z glasovanjem določili začetni peterici – na Vzhodu so bili izbrani LeBron James (kapetan), Kyrie Irving, DeMar DeRozan, Joel Embiid in Janis Antetokounmpo, na Zahodu pa Stephen Curry (kapetan), Kevin Durant, James Harden, Anthony Davis in DeMarcus Cousins.

Nato so bili na vrsti še trenerji, ki so določili po sedem rezerv. Tudi oni se niso odločili za Gorana Dragića, ki ima za seboj odlično sezono pri Miamiju, ali katerega od njegovih soigralcev, saj so na Vzhodu izbrali Johna Walla, Bradleyja Beala, Victorja Oladipa, Kyla Lowryja, Ala Horforda, Kevina Lova in Kristapsa Porzingisa, na Zahodu pa Russella Westbrooka, Jimmyja Butlerja, Draymonda Greena, Klaya Thompsona, Damiana Lillarda, Karl-Anthonyja Townsa in LaMarcusa Aldridgea.

Po razglasitvi ekip so se številni navijači in novinarji čudili dejstvu, da Miami, ki je na visokem četrtem mestu vzhodne konference, na tekmi zvezd ne bo imel svojega igralca. Med njimi je bil tudi novinar ESPN Mark Jones, ki je na twitterju zapisal: »Gorana Dragića so oropali. On je all star igralec in bi moral biti na tej tekmi. Miami je edina ekipa, ki je med najboljšimi štirimi v svoji konferenci in ne bo imela igralca na tekmi zvezd. Dragić ima tudi odlično statistiko, ima povprečje 17 točk in 5 podaj na tekmo. Ali zmagovanje ne šteje?« Njegovo neodobravanje je utemeljeno, saj bo februarska tekma zvezd prva po 25 letih, na kateri ekipa vzhodne konference, ki je med najboljšimi štirimi, ne bo imela svojega predstavnika.

Goran Dragić se je po razkritju vseh udeležencev tekme zvezd odzval brez besed, na svojem profilu na twitterju je le objavil emodži palme na otoku, s čimer je nakazal na to, da si bo v času all star vikenda privoščil oddih. In ta mu bo prišel še kako prav, saj se v zadnjem času ubada z bolečinami v levem kolenu, zaradi katerih je izpustil sobotno tekmo s Charlottom in ponedeljkovo s Houstonom. Miami je na omenjenih tekmah iztržil zmago in poraz in pred današnjo nočno tekmo s Sacramentom zasedal visoko četrto mesto vzhodne konference (27-20).