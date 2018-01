Privatizacija NLB: iz Bruslja s kolom po glavi

Kar je danes kot sporočilo za javnost (z napovedjo poglobljene preiskave »o novih zavezah, ki jih je Slovenija predlagala v zvezi z Novo Ljubljansko banko«) objavila evropska komisija, je hudo. Še občutno hujše od tega, kar je dan prej, v četrtek, prišlo na dan neuradno in kot takšno vznejevoljilo, no, presenetilo in začudilo slovensko finančno ministrico Matejo Vraničar Erman. Če je ministrica, prvič, še v četrtek govorila o 1,5 milijarde evrov iz dokapitalizacije NLB konec leta 2013, komisija namreč kot pogojno odobreno državno pomoč NLB omenja 2,32 milijarde evrov. In, drugič, komisija izraža prepričanje, da lahko le privatizacija banki zagotovi takšno korporativno upravljanje, da bo preživela.