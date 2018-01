Komisija se ukvarja s primerom suma pranja denarja v NLB, v katerem naj bi iranski državljan Iraj Farrokhzadeh prek računov, odprtih pri NLB, z nakazili iz iranske banke opral približno milijardo dolarjev. Sredi decembra je zaslišala devet prič iz NLB, ki so povedale, da je šlo pravzaprav za britanskega državljana in tudi nakazila niso prihajala iz iranskih bank. Vse so zagotovile, da so v banki ravnali v skladu z zakonodajo.

Veselinovič, ki je bil predsednik uprave od februarja do konca septembra 2009 oz. kot je dejal, 73 delovnih dni, je danes priznal, da je o tem primeru izvedel iz medijev. "To enostavno ni prišlo do mene," je dejal in dodal: "V tem kratkem obdobju do mene ni prišla nobena ne informacija ne opozorilo, ne zunaj ne znotraj hiše." Takrat sem se posvečal obvladovanju skupine, izpostavljenosti do regije, prihajajoči krizi, organizaciji hiše in nižanju stroškov, je povzel.

V času njegovega mandata je bil Farrokhzadeh oproščen prilivne provizije, kar po njegovih besedah ni neobičajna praksa, saj da je to običajen posloven instrument. Na vprašanje, kako lahko pod ta dokument ni podpisan nihče iz uprave, temveč ljudje, ki jih danes ne morejo identificirati, ni znal odgovoriti. "Obstajajo pravila podpisovanja," je dejal, a menil, da je to možno, saj se je dogajalo julija in je možno, da so bili člani uprave ali na službenih poteh ali na dopustu