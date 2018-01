Sestanek med ministrico za finance Matejo Vraničar Erman in evropsko komisarsko za konkurenco Margrethe Vestager za zdaj ni načrtovan, so dodali. Zelo podobno so povedali v evropski komisiji: »Komisija je prejela predlog in ga preučuje. Z državo ostajamo v stikih, sestanek v tem trenutku ni načrtovan.« »Ključni cilj ministrstva je dogovor, ki bo dober za banko in davkoplačevalce ter bo naslovil ključna vprašanja evropske komisije. V dosedanjih pogovorih s komisijo je na obeh straneh prepoznan skupni cilj, da se takšen dogovor doseže čim prej,« so zapisali na ministrstvu.

Vlada je uradni predlog za spremembo zavez glede privatizacije NLB evropski komisiji poslala tik pred božično-novoletnimi prazniki. V njem predlaga, da se prodajni postopki za NLB začnejo letos in zaključijo prihodnje leto, za to obdobje pa se imenuje upravljalskega zastopnika.