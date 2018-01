Ljubitelji takšne ali drugačne žlahtne kapljice vedo: ko je hudo, je najbolje, da je še malo hujše. Ali po domače: klin se s klinom izbija. V določenih časih v letu to še toliko bolj velja, a ker ni nujno, da je v življenju samo trpljenje, lahko to prispodobo vzamemo tudi v pozitivni luči. Ko se dober avtomobil lahko nadgradi s še boljšim. Ne verjamete? Ne bo vas težko prepričati, kajti danes je štirikolesnikov več kot dovolj in zelo bi se morali potruditi, da bi našli kakšnega, ki bi bil »slab«. Veliko je odvisno tudi od osebnih ambicij, okusa in seveda denarnice. Ker tako Mazda kot Peugeot še kako plujeta s tokom, imata v svoji ponudbo dva zelo dobra križanca. Po domače »terenca za prosti čas«.

Mazda je s CX-5 dodobra zaorala ledino, saj ji je s sedanjim kandidatom uspelo na kolesa postaviti prestižni avtomobil, ki združuje več stvari v enem: je sodoben, udoben, miren, z odličnim podvozjem, a istočasno ni preveč razigran ali igračkast. Peugeot na drugi strani z dvema ničlama pove vse. 5008 je od predhodnika prevzel samo ime, enoprostorniki – pa čeprav smo njihovi veliki zagovorniki – so žal izumirajoča vrsta, in ko sedete v novega 5008, se z njim hitro spoprijateljite. Mazda sicer kot celota stavi na bolj umirjeno pojavo, je zmes ravno prav vsega, kot recept, ki predvideva vsega malo, končna jed pa je odlična. Oblikovno sodoben, ravno prav dinamičen, s svojimi 4,55 metra dolžine ni majhen, a je še vedno ravno prav obvladljiv. Svoje doda še višina 1,68 metra, zaradi česar je občutek prostornosti v potniški kabini več kot dober. Nadgradi ga seveda 506-litrski prtljažnik, ki pogoltne kar nekaj kovčkov in potovalk.

5008 gre še korak naprej, saj je naprednejši in se rad poigra s čustvi. Oblikovno nakazuje čase, ki prihajajo. Stavi namreč na kupce, ki jim oblika pomeni veliko, v notranjosti pa ga krasijo podrobnosti, zato ne čudi, da v marsičem spominja na potniško letalo. Njegov adut je tudi prostornost. Je namreč večji od mazde, saj se dolžinska mera ustavi pri 4,64 metra. Devetcentimetrski prirastek se še kako pozna tako v notranjosti kot v zunanjosti. Morebiti je nekoliko okoren, na trenutke mogoče prevelik, a bo zato lastnika več kot zadovoljil prtljažnik, ki pogoltne kar 780 litrov. Če torej potrebujete velikega križanca, je 5008 pravi odgovor. Velikost se pozna tudi pri obnašanju na cesti, saj je CX-5 bolj okreten avto, a to še ne pomeni, da peugeot ni kos malce bolj dinamični vožnji skozi ovinke, saj nas je pri obeh podvozje več kot prepričalo. Tudi tedaj, ko podlaga ni bila ravno idealna. Torej križanci niso tako neumna stvar za naše uničene in nevzdrževane ceste.

Voznikov delovni prostor je v CX-5 prav tako nekoliko bolj konservativen, kar je lahko dobro, saj vam ne bo kravžljal živcev in se z njim ne boste mogli skregati. Položaj za volanskim obročem je pravšnji, vozno okolje in posledično udobje pa na visoki ravni. 5008 je posebnež, značilen majhen volan in branje merilnikov nad njim pa povzema od manjšega brata 3008. Novost sprva ni naletela na odobravanje, danes pa mu lahko priznamo, da zadeva deluje. In to dobro. Zato ne čudi, da se okolja voznik hitro privadi. Majhen volan daje občutek dinamike. Res je, da v notranjosti pri Peugeotu vse stavijo »na dotik«, kar zna biti tu in tam moteče ter tudi ne ravno v prid varnosti. Pri Mazdi so ostali na pol poti, kar ji ne štejemo kot slabo. Dejstvo je, da ima vsaka tovarna svojo filozofijo, vseeno pa gredo pri Peugeotu včasih za pol koraka predaleč. A trendi pač narekujejo svoje.

Pri opremi ne pri enem ne pri drugem ni bilo dvomov, revolution top (mazda) in GT (peugeot) imata vse in še malo več (mazda ima navigacijo, ogrevanje sedežev, pametni tempomat in dvopodročno klimatsko napravo, peugeot parkirne senzorje s kamero, 19-palčna lita platišča, pametni ključ in oblazinjenje iz alcantare), prava sodelavca sta tudi motorja. Mazdin zmore 175 konjičev, peugeotov (ki se napaja iz dveh litrov prostornine, mazdin iz 2,2 litra) le pet več, torej na cesti tega ni opaziti. To potrjujejo tudi uradno izmerjeni podatki maksimalne hitrosti in pospeška do stotice (206:208 km/h, 9,5:9,1 s do stotice). Ne glede na velikost sta oba približno enako težka, vseeno je CX-5 deloval bolj lahkotno in dinamično, pri čemer je premogel štirikolesni pogon, ki ga 5008 ne ponuja. Blizu sta si bila tudi pri porabi – CX5 je porabil 7,5, 5008 pa 7,4 litra. K voznemu udobju sta veliko prispevala 6-stopenjska samodejna menjalnika, ki se v tem cenovnem razredu zdita samoumevna. Če se klin s klinom izbija, pa to ne pomeni, da vas mora pri tem boleti glava. Ne, zaradi teh dveh avtomobilov vas ne bo. Tudi cena pod 40 evrskimi tisočaki (38.990 evrov mazda in 37.588 peugeot) je takšna, da sicer ni za povprečno bogatega Slovenca, a bi bilo hkrati pretirano zapisati, da sta avtomobila predraga. Dobra stvar ima pač svojo ceno.