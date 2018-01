Na štiri leta zapora so danes obsodili 41-letno Biljano Bažika, a ne zaradi trgovine z ljudmi, kot je zahteval tožilec Jože Levašič (in predlagal deset let in pol zapora). Sodni senat pod vodstvom Barbare Črešnar Debeljak je v njenem ravnanju videl drugo, s stališča kaznovanja milejše kaznivo dejanje: zlorabo prostitucije. Bažikova, ki je v priporu že odsedela okoli 20 mesecev, bo morala plačati tudi 4000 evrov denarne kazni, odvzeli so ji 10.200 evrov nezakonito pridobljenega zaslužka, čaka pa jo tudi plačilo tretjine stroškov kazenskega postopka in 840 evrov sodne takse. Soobtožena Danijela Krebsa in Damirja Juretića so oprostili. Odvetnica Bažikove Lucija Šikovec Ušaj in tožilec sta že napovedala pritožbo.

Po trditvah tožilstva je bila Bažikova del hudodelske združbe, ki je med letoma 2010 in 2015 na Madžarskem novačila dekleta, ki so se znašla v hudi ekonomski in socialni stiski. Izkoristila naj bi njihov položaj z obljubami, da lahko v Sloveniji s prostitucijo lepo zaslužijo. Organizirala je njihov prevoz v našo državo, jih nastanila in določila, za kakšno ceno, koliko dni v tednu in koliko ur na dan naj prodajajo svoja telesa. Najmanj desetim dekletom je jemala polovico zaslužka.

Levašič je trdil, da je imela združba že od začetka izdelan hudodelski načrt, kaj bo počela z dekleti. A sodišče mu ni pritrdilo. »Sprva je bila to ad hoc dejavnost, ki pa se je nato prelevila v utečen sistem izkoriščanja prostitucije,« je pojasnila Črešnar-Debeljakova. Sodišče tudi ni našlo dokazov, da je Bažikova dekleta novačila, je pa res organizirala prevoze v Slovenijo. Pri tem ji je v enem primeru pomagal Krebs, v sedmih pa Juretić.