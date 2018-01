Ervin Hladnik - Milharčič: Priznanje

Priznanja Palestine se ne gre bati. Dejanje je v celoti zakonito. Popolnoma je v skladu z resolucijami generalne skupščine in varnostnega sveta Združenih narodov, zajetnim korpusom mednarodnega prava, na katerem temelji Evropska unija, in tudi kopico bilateralnih sporazumov z idejo, da na ozemlju nekdanjega britanskega kolonialnega mandata Palestine nastaneta dve državi. Slovenija se je ob razglasitvi svoje samostojnosti sklicevala na pravico narodov do samoodločbe, ki jo večina držav na svetu priznava tudi Palestincem. Država je leta 2007 tik pred predsedovanjem EU v Ramali odprla diplomatsko predstavniško pisarno, ki je leta 2014 dobila status Urada Republike Slovenije v Palestini. Nekakšne diplomatske odnose že imamo. Več kot s Katalonijo in Kurdistanom. Izkušnje so tu. Slovenija je priznala Kosovo, Črno goro in Južni Sudan.