Predsednik ocenjuje, »da v tem trenutku nismo priče takim okoliščinam«, so še sporočili iz Pahorjevega urada.

Po predsednikovem mnenju bi morala biti v mirnem reševanju bližnjevzhodnih vprašanj skupna zunanja politika Evropske unije bolj ambiciozna in vplivna kot doslej. Pri sklenitvi jedrskega sporazuma z Iranom je že dokazala svoje znanje in vplivnost, je poudaril Pahor.

V Pahorjevem uradu so pojasnili še, da si predsednik tudi v osebnih pogovorih z voditelji izraelskih in palestinskih oblasti prizadeva, da bi obe strani sprejeli t. i. rešitev dveh držav, po kateri bi Izrael in Palestina živela drug ob drugem v miru in varnosti.