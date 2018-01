Predsednik konference Stephen Greenberg in izvršni podpredsednik Malcolm Hoenlein sta neprijetno presenečena nad poročili, da bo odbor DZ za zunanjo politiko razpravljal o uradnem priznanju palestinske države. Skrbi ju tudi, da slovenski zunanji minister Karl Erjavec v tem trenutku podpira takšen ukrep.

Kot so izpostavili judovski voditelji iz ZDA, bi bilo priznanje Palestine prezgodnje in zelo kontraproduktivno ter bi opogumilo palestinsko oblast za nadaljevanje zgrešene politike, ki se izogiba odgovornosti za mirovna pogajanja o rešitvi konflikta z Izraelom.

Slovensko priznanje Palestine ne bo prepričalo Palestincev, da se vrnejo k pogajanjem in bo spodkopalo in ne promoviralo smiseln pristop k rešitvi desetletja dolgega konflikta, kar so neposredna pogajanja med stranema. Povzročilo bo podaljšanje obdobja brez miru, so še opozorili.

Spodbujanja Abasa k pogajanjem Trenutna slovenska zunanja politika glede palestinske državnosti je skladna s prevladujočim mednarodnim pravom in normami in ogromnim mednarodnim konsenzom v podporo rešitvi s pogajanji. Vodstvo judovskih organizacij napoveduje tudi srečanje s slovensko veleposlanico pri Združenih narodih Darjo Bavdaž Kuret, ki ji bo neposredno preneslo svoje skrbi. »Upamo, da se bo Slovenija odločila za nadaljevanje konstruktivne vloge z vzpodbujanjem palestinskega predsednika Mahmuda Abasa, da se vrne za pogajalsko mizo,« so še sporočili judovski voditelji.