Na območju Misliya Cave v Izraelu so pred kratkim odkrili fosile sodobnega človeka, ki med drugim vključujejo čeljust in nekaj zob. Kosti naj bi bile stare med 174.000 in 188.000 let. Najstarejši ostanki sodobnega človeka, ki so jih našli izven Afrike, so bili do sedaj stari nekje med 90.000 in 120.000 let.

»Misliya je čudovito odkritje,« je dejal profesor antropologije na Binghamtonski univerzi Rolf Quam. »Do sedaj so to najboljši dokazi, da so se naši predniki selili iz Afrike že veliko prej, kot smo prvotno mislili,« je pojasnil.

Ostali arheološki dokazi v jami so pokazali, da so njeni prebivalci lovili velike živali in uporabljali ogenj. V bližini jame so našli tudi različne pripomočke iz kamna.

Prejšnje raziskave, ki temeljijo na DNA analizah, namigujejo, da je sodobni človek Afriko zapustil še nekoliko prej. Celo 220.000 let nazaj.