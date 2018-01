Tampa je v Philadelphii prišla do zmage po zaslugi druge tretjine, ko je dosegla tri zadetke. Ob strelcih – Vladislav Namestnikov je zadel dvakrat, Brayden Point, Yanni Gourde in Ryan Callahan pa po enkrat – se je izkazal vratar Andrej Vasilevski, ki je zbral 36 obramb. Tampa je na vrhu vzhoda in lige s 34 zmagami in 71 točkami.

V vzhodni konferenci je na drugem mestu Boston, ki je že na 18. tekmi zapovrstjo prišel vsaj do točke, dosegel pa je peto zaporedno zmago. Odločilni gol je dosegel Jake DeBrusk slabih devet minut pred koncem.

V zahodni konferenci so na vrhu Vegas Golden Knights, ki so tokrat doma izgubili proti New York Islanders z 1:2. Ross Johnston je Newyorčanom pomagal do zmage s svojim sploh prvim golom v karieri. Izgubila pa je tudi trenutno drugouvrščena ekipa zahoda Winnipeg Jets, s 4:3 so bili v Anaheimu po kazenskih strelih boljši Ducks. Junak je bil Adam Henrique, ki je dosegel gol, podajo in zabil odločilni kazenski strel.