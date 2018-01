Gole za jeseniško ekipo so dosegli Adis Alagić v 36., Markus Piispanen v 44., Luka Kalan v 49., Urban Sodja v 55. in Blaž Tomaževič v 60. minuti. Za zmaje je edini zadetek v 50. minuti prispeval Luka Zorko, za gostitelje pa so se med strelce vpisali Luca Felicetti (9. minuta), Giffen Nyren (41.), Tobias Kofler (47.) in Matthias Mantinger (57.).