Novi trener hokejistov Olimpije Jure Vnuk je četrti dan po prevzemu funkcije napovedal odmevne spremembe. Presenetil je z oceno, da so Ljubljančani boljši od Jeseničanov, čeprav je praksa pokazala, da v samostojni državi tako velike razlike na ledu nemara še ni bilo. Olimpija je samo v zadnjih petih mesecih izgubila šest derbijev z železarji.

Imenovanje Jureta Vnuka za glavnega trenerja članov vzbuja dvome, saj Olimpijo vodi njegov starejši brat Tomaž Vnuk, ki je nemudoma zavrnil očitke o nepotizmu. »Ne vidim navzkrižja interesov. Jure je v klubu od leta 2012 opravljal naloge trenerja mlajših selekcij. Ta položaj je imel zagotovljen za prihodnji dve leti. Ker je usoda članskih trenerjev negotova, sem ga z imenovanjem na nov položaj celo prikrajšal,« je utemeljil Tomaž Vnuk. Novega trenerja je podprlo strokovno vodstvo Olimpije, ki ga poleg najvišjega predstavnika kluba tvorijo še Ildar Rahmatullin, Igor Beribak, Andrej Hebar in Dušan Lepša. Napredovanje Jureta Vnuka so odobrili tudi pri glavnem sponzorju.

Predsednik kluba Tomaž Vnuk je začutil, da so se Olimpiji začeli izmikati postavljeni cilji pred sezono, kar je bil glavni razlog za zamenjavo dosedanjega trenerja Andreja Brodnika. Vnuk je ocenil, da je Brodnik posel opravil korektno, kot so od njega pričakovali. Zakaj torej zamenjava, s katero so se spogledovali že pred tedni? »Ker igralci niso pravilno reagirali na njegov način vodenja ekipe,« je poudaril. Odslej pričakuje hitrejšo in konkretnejšo Olimpijo, ki bo na ledu sprejemala boljše odločitve. Kandidate za Brodnikovega naslednika so iskali izključno znotraj kluba, Jure Vnuk pa jih je prepričal tudi zaradi »drugačnega značaja od predhodnika«.

Novi trener Olimpije je premiero dočakal že v nedeljo, ko so Ljubljančani visoko izgubili proti drugemu moštvu Salzburga. Tivolsko moštvo se ubada s slabo fizično pripravljenostjo in preveliko nedisciplino v igri, a Jure Vnuk zagotavlja, da bo Olimpija »močno dvignila ritem«. Preden je sprejel največji izziv v trenerski karieri, je dvakrat premislil, saj se zaveda, da bo odslej večkrat izpostavljen v javnosti. »Trdo sem delal, da sem postal glavni trener. V življenju sem se marsičemu odrekel, zato sem vesel, da bom lahko pokazal svoje znanje. Nepotizem? Ne čutim grenkobe. Prej bi se lahko počutil oškodovanega v minulih letih, ko sem bil trener mlajših selekcij,« je začel pripovedovati Jure Vnuk, ki se ima za zmagovalnega trenerja, čeprav se na trenerski klopi z resnejšim hokejem še ni srečal.

V Olimpiji napoveduje velik preporod v pristopu do treningov in tekem, zato je nemudoma pospešil ritem vadbe. V uvodnem nagovoru je hokejistom povedal, da morajo dvigniti spoštovanje do sebe in športa. »Velik poudarek bo na disciplini in sprejemanju odgovornosti. V hokeju odločajo malenkosti, ki jih moramo popraviti. Počutim se dovolj zrelega za prevzem položaja,« je samozavesten Jure Vnuk, ki pričakuje, da bo imela Olimpija pod njegovim vodstvom manj nihanj v igri. Moštvo je med sezono preučeval s tribune, saj pravi, da si je ogledal vse tekme. Nekatere celo dvakrat. »Ko sem prišel v garderobo, so bili igralci šokirani, vendar imam občutek, da me podpirajo. Ni dvoma, da imamo dovolj kakovosti, da premagamo vsakega. Zadovoljen bi bil z uvrstitvijo v končnico alpske lige, v finalu državnega prvenstva pa ne pričakujte ničesar drugega kot zmago Olimpije,« je pogumno napovedal.