»To je bila pogumna predstava. Hitro smo prejeli zadetek, toda ostali smo zbrani, ostali v igri in ritmu. Na koncu smo dobili dve točki, kar je zelo dobrodošlo po včerajšnji predstavi (Kings so izgubili v Vancouvru z 2:6),« je za lakinginsider.com povedal Kopitar.

Kralji imajo zdaj nekaj dni premora, naslednja tekma jih čaka šele v noči na 31. januar v Dallasu. »Vse to nam je pokazalo, kako težko bo tudi v prihodnje. Dve točki sta naredili ta premor malce slajši, tako da bomo malce uživali v tem, a moramo poskrbeti, da bomo tudi v prihodnje kazali podobne predstave kot nocoj,« poudarja slovenski zvezdnik.

Hrušičan je pohvalil tudi predstavo vratarja Darcyja Kuepmerja, ki je zbral 30 obramb. »Odličen je bil. Oba naša vratarja nam dajeta možnost, da zmagamo na vsaki tekmi. To pa je tudi vse, kar lahko od njiju zahtevaš. Nocoj ni bilo nič drugače, Darcy je bil izjemen.« Kopitar je tako kot Muzzin podaljšal niz zbiranja točk na pet tekem. Kopi je v tem obdobju dosegel gol in štiri podaje. Skupno je pri 50 točkah (19 golov, 31 podaj) in je na 14. mestu točkovne lestvice.

Kralji so se z zmago izenačili z današnjimi tekmeci (57), toliko točk imata v zahodni konferenci tudi Colorado in Minnesota, pred njimi pa so Vegas, Winnipeg, Nashville, St. Louis, Dallas in San Jose.

Po podaljšani igri se je končala tudi edina preostala tekma večera; Toronto Maple Leafs so na gostovanju v ameriškem vetrovnem mestu z golom Williama Nylanderja po šestih sekundah igre v podaljšku premagali Chicago Blackhawks s 3:2.