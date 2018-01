V skladu z direktivo o energetski učinkovitosti stavb morajo države članice določiti in izpolnjevati minimalne zahteve glede energijske učinkovitosti novih in obstoječih stavb, zagotoviti certificiranje energetske učinkovitosti ter zahtevati redne preglede ogrevalnih in klimatskih sistemov. Poleg tega morajo zagotoviti, da so vse stavbe od leta 2021 skoraj ničenergijske.

Po oceni komisije vse zahteve v Sloveniji niso bile izpolnjene, še posebej ker se po nacionalni zakonodaji še ne zahteva prikaza energijskih izkaznic v vseh stavbah, v katerih se pogosto zadržuje javnost, so sporočili iz Bruslja.

Ob tem je komisija Slovenijo skupaj z Bolgarijo, Grčijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo, Luksemburgom, Poljsko, Portugalsko, Romunijo, Španijo in Švedsko danes pozvala tudi, naj v svojih nacionalnih zakonodajnih okvirih v celoti začnejo izvajati revidirano direktivo o trgih finančnih instrumentov (Mifid 2), ki je skupaj s spremljajočo uredbo na ravni celotne unije začela veljati 3. januarja.