Stavba na Čopovi ulici 14, kjer imajo prostore Mestno gledališče ljubljansko (MGL) ter nekatere trgovine in lokali, je že nekaj časa pred očmi mimoidočih skrita za sivo gradbeno zaveso. Delavci koprskega podjetja Makro 5 gradnje so namreč začeli obnovo dotrajanega pročelja stavbe.

Obnova bo končana do decembra

Kot je pojasnila pomočnica direktorice in poslovna vodja MGL Petra Bizjak, so se za obnovo fasade odločili zaradi nevarnosti odpadanja betonskih okruškov. Na dotrajanost fasade in morebitno nevarnost so že pred časom opozarjali tudi nekateri občani, njihova opozorila pa so nato potrdili še strokovnjaki. »Izvedeniška poročila o stanju fasade so zahtevala takojšen začetek sanacije. Izdelani so bili elaborat sanacije, elaborat sanacije betonskih površin in projekt sanacije previsnih delov fasade,« je pojasnila Bizjakova.

Delavci bodo tako v sklopu skoraj 330.000 evrov vrednega projekta sanirali betonske površine fasade, izvedli energetsko sanacijo in zamenjali napušče. Pri obnovi morajo delavci upoštevati pogoje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, zato bo podoba pročelja tudi po končani prenovi povsem enaka kot prej, je še zagotovila Bizjakova. Iz pogodbe, ki sta jo gledališče in izbrani izvajalec podpisala v začetku prejšnjega meseca, je razvidno, da mora biti pročelje prenovljeno v dveh mesecih. V zadnjem tednu so delavcem nekaj preglavic povzročale neugodne vremenske razmere (dež, sneg in nizke temperature), a v gledališču zagotavljajo, da obnova poteka v skladu z načrti in bodo dela končana v predvidenem roku – do decembra.