Arheološka izkopavanja so na območju cerkve sv. Petra na Njegoševi cesti v Ljubljani potekala leta 2011 in 2012. Sama cerkev ima bogato zgodovino, saj na svojem mestu najverjetneje stoji že od konca zgodnjega srednjega veka. Arheologi so v okolici cerkve dokumentirali skoraj 900 grobov – v njih so bili ob pokojnikih v lesene krste položeni tudi predmeti, kot so broške, križi, rožni venci in nakit. Med predmeti so raziskovalci našli tudi medaljon iz dveh tankih bronastih ploščic z vtisnjenim plitvim figuralnim reliefom.

Kasneje so konservatorji in restavratorji pri pregledu medaljona odkrili večkrat prepognjen papir. V času nastanka je bil papirnati dokument brez možnosti odpiranja zložen in zaprt v medaljon, kar ga je ohranilo v dobrem stanju. Zaradi kombinacije brona in papirja, ki po navedbah Mestnega muzeja Ljubljana zahtevata različno konservatorsko obdelavo, so papirnati dokument ločili od bronastega ohišja in ga izvlekli iz medaljona.