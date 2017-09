»Dela še nismo zaključili, še vedno garamo in odkrivamo nove stvari in grobnice,« je za Reuters povedal egiptovski minister Khaled Al Anani in dodal, da je zlatar živel okoli 15. stoletja pr. n. št., v času 18. dinastije Novega kraljestva.

Na območju so našli dvorišče in nišo, v kateri so postavljeni kipi zlatarja Amenemhata, njegove soproge in enega od sinov. Odkrili so tudi dve pogrebni gredi.