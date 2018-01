Trump napovedal, da bi lahko sanjači dobili državljanstvo v 10 do 12 letih

Ameriški predsednik Donald Trump je v sredo napovedal, da je pripravljen podpreti predlog, ki bi tlakoval pot za pridobitev državljanstva t. i. sanjačem v obdobju od 10 do 12 let. Po oceni opazovalcev bi to lahko bil ključni dogodek v pogajanjih o usodi okoli 700.000 migrantov, ki so v ZDA kot mladoletni vstopili nezakonito in ne po lastni krivdi.