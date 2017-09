Program DACA, ki ga je leta 2012 uvedel Trumpov predhodnik Barack Obama, omogoča neregistriranim migrantom, ki so v ZDA prišli mlajši od 16 let, da živijo in delajo v ZDA na podlagi obnovljivega dvoletnega delovnega dovoljenja. Trump je med volilno kampanjo napovedal ukinitev tega programa, njegova napoved pa se je spremenila v realizacijo.

Novih prošenj ne bodo več sprejemali, medtem ko bodo tistim, ki trenutno sodelujejo v programu, status potekel marca 2020. Nekaterim bodo status ukinili že prej, marca 2018, če ne bo Kongres odločil, da lahko ostanejo.

Kongresniki in direktorji ameriških podjetij opozarjajo na hude posledice

V skupnem pismu, ki so ga v Belo hišo poslali v petek, so številni republikanski in demokratski kongresniki ter direktorji podjetij, kot so Amazon, General Motors, Cisco, eBay, Facebook, Marriott in Microsoft, opozorili na moralne in ekonomske posledice prisilne izselitve skoraj 800.000 ljudi.

»To so otroci, ki ne poznajo nobene druge države, ki so jih sem pripeljali njihovi starši in ki nimajo drugega doma,« je za lokalni radio povedal predsednik predstavniškega doma kongresa, republikanec Paul Ryan.

Uporabniki tega programa »so odrasli v Ameriki, bili tukaj registrirani, podvrženi obsežnim nadzorom njihovega porekla ter marljivo vračajo našim skupnostim in plačujejo davke,« so v omenjenem pismu zapisali direktorji podjetij. »Ti pridni mladi ljudje bodo izgubili možnost zakonitega dela v tej državi, vsakemu bo takoj grozil izgon. Naše gospodarstvo bo izgubilo 460,3 milijarde dolarjev nacionalnega bruto domačega proizvoda in 24,6 milijarde dolarjev davčnih prispevkov za socialno in zdravstveno varstvo.«